سائقو الشاحنات في عكار واصلوا تحركهم الاحتجاجي ولوحوا بالتصعيد

واصل سائقو واصحاب ​الشاحنات​ تحركاتهم الاحتجاجية على القرار بمنعهم من المرور بشاحناتهم على طريق عام ​القبيات​ بيت جعفر الهرمل، وقد عقد لهذه الغاية اجتماع في دارة رئيس رابطة العائلات الاجتماعيه في عكار رئيس بلدية ​البيرة​ الحاج محمد وهبي.

وبحث المجتمعون في ما يتعرضون له من ضرر جراء توقيف أشغالهم وشاحناتهم بعد ​قطع طريق​ الكسارات بين القبيات وبيت جعفر، لافتين الى ان "الامور قد تتجه للتصعيد نتيجة للخسائر الفادحة التي تلحق بهذا القطاع من جراء هذا القرار الذي ضاعف الازمة الموجودة بالاساس في ظل تراجع الاعمال".

ولفت وهبي الى "معاناة السائقين والمتعهدين الذين لن يستطيعوا ان يفوا بتسليم التزاماتهم في ظل هذه التدابير المتخذة"، مشيراً الى "الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها السائقون وهم شريحة كبيرة من الناس و لقمة عيشهم مهددة"، مناشدين الوزارات المعنية بـ"النظر بهذا الامر باقصى سرعة والا الاتجاه الى كارثة اجتماعية كبيرة في ظل ظروف معيشية وحياتية صعبة وحرجة".