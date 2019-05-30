أسامة سعد حذر من غضب الناس: الروائح قاتلة في صيدا

انتقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ انتشارالروائح "القاتلة" في صيدا، لافتا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى" لغز الروائح القاتلة في صيدا، أومأت إليهم وقالت: لا روائح، من فورهم إسترضاءً وتذللاً جَدَعَ المسؤولون أُنوفهم، وبات الجُدْعُ بلا دور وبلا مسؤولية"، اضاف "كفى وإحذروا غضب الناس".

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