النشرة: وزارة الإقتصاد بدأت حملة للكشف على محلات الاجانب في فرن الشباك

أفادت مراسلة "​النشرة​" أن ​وزارة الإقتصاد​ بدأت حملة للكشف على محلات الأجانب في ​فرن الشباك​ وتعمل على التأكد من الأوراق الخاصة بأصحابها.

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