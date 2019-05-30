رجل يضرم النار على نفسه قرب البيت الأبيض

وقالت الشرطة المعروفة باسم "سيكريت سرفيس" في تغريدة على تويتر: "حوالى الساعة 12:20 قام رجل بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن" على مقربة من البيت الأبيض.
وعادة ما يتظاهر الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل الى القيام بفعلته.
ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة إنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.
وفي الثاني عشر من أبريل الماضي قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الأبيض، إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقام عناصر الشرطة باعتقاله.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.