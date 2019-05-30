شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": الانتهاء من تقرير موازنة 2019/ 2020 عقب إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت صياغة تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، على أن تنتهى منه عقب إجازة عيد الفطر.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة سترسل تقريرها النهائى عقب الانتهاء منه للأمانه العامة لمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والموافقة على مشروع الموازنة العامة منتصف يونيو المقبل، موضحا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات مهمة لعدد من الوزارات بشأن اتخاذ خطوات جادة على طريق الإصلاح الإدارى.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أبرز توصيات اللجنة حتى الآن ستشمل توجيه للحكومة بالتعامل مع الوزارات التى تتعمد عدم إرسال البيانات المطلوبة من البرلمان، بما يحد من قدرة المجلس على أداء دوره الرقابى. متابعا: "ستشمل التوصيات النظر فى حال شركات قطاع الأعمال العام، نظرا لانخفاض ما يؤول منها للحكومة خلال العام المالى الجديد، ما يُنذر بإفلاس عدد منها".

يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد اتفقت مع وزارتى المالية والتخطيط على اعتمادات إضافية لمشروع الموازنة العامة للدولة بقيمة 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة، 70% منها لصالح التعليم والصحة، ومليار جنيه إضافية لمشروعات الصرف الصحى.