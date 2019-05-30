شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: نقف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، التحية لجهود قواتنا المسلحة الباسلة فى مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات، والجهود الأمنية المبذولة فى تسلم الإرهابى هشام عشماوى وعودته إلى مصر أمس، بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
وقال الشريف، فى تصريحات له، إن مصر كلها تقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة ورجال البواسل فى مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن هشام عشماوى سيلقى جزاءه وسيحاسب على كل جرائمه، مضيفا أن ما حدث هو انتصار لإرادة هذا الوطن، وتأكيد على أن مصر لن نترك دماء أبنائها على الأرض.
وأشاد بدور اللواء عباس كامل والمخابرات العامة فى استلام عشماوى، مؤكدًا أن يد مصر ستقتص لكل الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الغادر.
يذكر أن السلطات المصرية تسلمت الإرهابى هشام عشماوى، من الجيش الوطنى الليبى، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل البرلمان: نقف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة فى مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.