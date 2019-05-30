وكيل البرلمان: نقف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة فى مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، التحية لجهود قواتنا المسلحة الباسلة فى مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات، والجهود الأمنية المبذولة فى تسلم الإرهابى هشام عشماوى وعودته إلى مصر أمس، بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.



وقال الشريف، فى تصريحات له، إن مصر كلها تقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة ورجال البواسل فى مكافحة الإرهاب.



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وأشار إلى أن هشام عشماوى سيلقى جزاءه وسيحاسب على كل جرائمه، مضيفا أن ما حدث هو انتصار لإرادة هذا الوطن، وتأكيد على أن مصر لن نترك دماء أبنائها على الأرض.



وأشاد بدور اللواء عباس كامل والمخابرات العامة فى استلام عشماوى، مؤكدًا أن يد مصر ستقتص لكل الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الغادر.



يذكر أن السلطات المصرية تسلمت الإرهابى هشام عشماوى، من الجيش الوطنى الليبى، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى.