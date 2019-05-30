التعليم العالي: إحالة أستاذ بأداب المنصورة للتحقيق لتسببه في تبول طالبة على نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم: أعلنت وزارة التعليم العالي، أن أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أحال مدرس بكلية الأداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول، على خلفية قيام عضو هيئة التدريس، بمنع طالبة من دخول الحمام، أثناء آدائها للامتحان، مما تسبب في تبولها على نفسها.

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