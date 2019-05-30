العراق : مقتل اثنين من الحشد العشائري في انفجار سيارة مفخخة بالأنبار

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد القيادي في الحشد العشائري قُطر السومري اليوم الخميس مقتل اثنين من عناصر الحشد في انفجار سيارة مفخخة، خلال عملية تفتيش نفذتها قيادة عمليات الجزيرة بالأنبار في مناطق الخنفس، والمالحة بمحافظة.

وقال السومري - في تصريحات لراديو "سوا" الأمريكي - أن قيادة عمليات الأنبار نفذت سلسلة عمليات عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من المحافظة، تمكنت خلالها من تدمير عدة مخابئ، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة، والمتفجرات، والأجهزة الإلكترونية.

وأضاف أن القوات الأمنية قامت - بإسناد من طيران الجيش، والفوج التكتيكي لقيادة شرطة الأنبار، والفوج مغاوي الأنبار- باستطلاع جوي، وإنزال جوي على أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي، وتم العثور على مضافات وأسلحة وعبوات ناسفة ، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد المطلوبين وفق المادة 4 من قانون مكافحة إرهاب من أهالي الرمادي .