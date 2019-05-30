مصرع 7 كوريين جنوبيين وفقدان 21 آخرين إثر غرق قارب في المجر

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (أ ش أ):

أكد مسئولون في المجر اليوم الخميس مصرع سبعة أشخاص، إنقاذ سبعة آخرين، واعتبار 21 شخصا في عداد المفقودين؛ إثر غرق قارب أمس الأربعاء كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا، عقب اصطدامه بسفينة سياحية أخرى أثناء هطول الأمطار في نهر "دانوب" بالعاصمة "بودابست".

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج، وأن حالتهم الصحية مستقرة، مشيرة إلى أن من بين المفقودين اثنان من طاقم القارب يحملان الجنسية المجرية.

من جانبها، قالت "كو مين-جونج" المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن" إن الرئيس أصدر تعليماته للمسئولين باستخدام جميع الموارد المتاحة؛ من أجل دعم جهود الإنقاذ في المجر، كما أمر بتشكيل فريق عمل حكومي برئاسة وزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا"، وإجراء اتصالات مع عائلات ركاب القارب.

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يغادر فريق من المسئولين الكوريين الجنوبيين سول متوجها إلى المجر في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أن موظفين من السفارة الكورية الجنوبية في العاصمة "بودابست" يساعدون المسئولين المجريين في التعرف على القتلى والأشخاص الذين تم إنقاذهم عقب الحادث.