(بوينج) تعترف بأخطاء في مؤشر حالات الخلل في طائرتها "ماكس 737"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أقر رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينج الأمريكية دينيس مويلنبورج بوجود "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.

وقال مويلنبورج - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الخميس - " لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم".

وقال رئيس مجلس إدارة بوينج إن "اتصالاتنا بشأن إشارة الإنذار لم تكن بالمستوى المطلوب"، وأضاف معتذرا "فشلنا تماما..كان التطبيق خطأ ولم نقم بالتشغيل بشكل سليم".

وفي مواجهة الانتقادات، قررت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية أن يصبح مؤشر الإنذار من الوظائف الأساسية والمجانية بعد أن تحصل "737 ماكس" على الضوء الأخضر لعودة تحليق طائراتها.