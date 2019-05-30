الرئيس الفلسطيني يؤكد لمبعوث ملك البحرين: لن نشارك في ورشة العمل الأمريكية في المنامة

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية، في العاصمة الأردنية عمان، الشيخ عبد الله بن أحمد مبعوث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس تأكيده أن الفلسطينيين لن يشاركوا في ورشة العمل التي من المقرر أن تستضيفها البحرين في يونيو القادم.

وأوضح مبعوث الملك أن "مملكة البحرين ليست المنظمة للورشة الاقتصادية، وهي ليست إلا دولة مضيفة للورشة".

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ونقل المبعوث البحريني تحيات الملك للرئيس الفلسطيني واعتزازه بالعلاقات التاريخية، مؤكدا "التمسك بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وأنه لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم".

وتم في وقت سابق من الشهر الجاري إعلان أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" سيُطلق الشهر المقبل. ومن المقرر أن تستضيف البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو القادم.

ويؤكد الفلسطينيون أنهم لن يشاركوا في الورشة وأنهم لم يكلفوا أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني. كما يدعون جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها.