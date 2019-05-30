الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة يومي الخميس والجمعة.

وقالت الهيئة أنه من المقرر أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الخميس:

السواحل الشمالية والغربية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 39 22

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جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، على أن يكون لطيفًا خلال الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدًا الجمعة:

السواحل الشمالية والغربية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 38 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 30​