مصادر عسكرية يمنية: انطلاق معركة تحرير "منطقة الفاخر" لطرد فلول ميليشيات الحوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):
كشفت مصادر عسكرية يمنية ، اليوم الخميس، عن انطلاق معركة تحرير منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد لتطهيرها من فلول مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت المصادر - في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" عربية - إن هناك معارك عنيفة تدور الآن بين القوات المشتركة (القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ) والحزام الأمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة.
من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة بالحديدة (شمال غربي اليمن ) ، إن ميليشيات الحوثي واصلت هجماتها وقصفها على عدة مواقع تابعة للقوات المشتركة في عدد من المناطق، ضمن مسلسل انتهاك اتفاق السويد وقرار وقف إطلاق النار.
وشنت مليشيات الحوثي قصفا على مواقع القوات المشتركة في محيط مدينة الصالح والأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، ما دفع القوات المشتركة للرد على مصادر النيران، ومراكز القناصة الذين كثفوا من عملياتهم في مناطق التماس.
و قصفت مقاتلات التحالف العربي في وقت سابق موقع تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة الفاخر، تزامنا مع قصف مدفعي للقوات المشتركة على مواقع وأهداف الحوثيين في ذات المنطقة.
وشنت مليشيات الحوثي قصفا على مواقع القوات المشتركة في محيط مدينة الصالح والأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، ما دفع القوات المشتركة للرد على مصادر النيران، ومراكز القناصة الذين كثفوا من عملياتهم في مناطق التماس.
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