ظهر الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته السلطات المصرية من "الجيش الوطني الليبي" أمس الثلاثاء، مرتديا سماعة للأذن في الطائرة العسكرية التي كانت تطير به إلى القاهرة.
وقال مصدر أمني في تصريحات اعلامية لمواقع مصرية إن وضع السماعة إجراء متبع لدى القوات الخاصة في عمليات القبض على العناصر الخطرة والمجرمين الدوليين لحظة اعتقالهم، لمنع اطلاعهم على ما يدور بين قوات الأمن من حديث، ليفقدوا الثقة بأنفسهم وتتسنى الهيمنة عليهم معنويا.
وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء يأتي كذلك لفرض حالة نفسية على الإرهابيين، بحيث لا يسمعون ولا يرون محيطهم ويتم عزلهم نهائيا عن العالم الخارجي.
وتابع المصدر أنه في حالة الإرهابي هشام عشماوي تم وضع السماعة لعزله عما يدور داخل المطار والسيطرة التامة عليه نفسيا، ولإحداث حالة من التشويش له، ما يفقده الثقة بنفسه ويفقده الشعور بجميع حواسه الجسدية.
وأشار المصدر إلى أنه في كثير من العمليات تقوم قوات الأمن بتقييد المتهم بوضع سماعات على أذنيه للحيلولة دون سماعه ما يتم تداوله بين القوات من معلومات في مكان ضبطه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامن المصري يكشف سبب وضع سماعات على أذني الارهابي الدولي هشام عشماوي خلال جلبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.