الرئيس اليمنى يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية وصل إلى جدة اليوم الخميس، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان فى استقباله بمطار الملكعبدالعزيز الدولى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى للشئون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وأمين محافظة جدة صالح
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