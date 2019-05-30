كشف مسؤول أمين أفغاني لوكالة "​رويترز​" عن وقوع ​انفجار​ في العاصمة الأفغانية ​كابول​ بمحيط مركز تدريب عسكري دون ذكر تفاصيل عن الانفجار. في العاصمة الأفغانية ​كابول​ بمحيط مركز تدريب عسكري دون ذكر تفاصيل عن الانفجار. وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقا..

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: إنفجار في كابول بمحيط مركز تدريب عسكري للقوات الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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