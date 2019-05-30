مصر: عشماوي سيُحاكم أمام القضاء العسكري

أعلن مصدر قضائي مصري الأربعاء، أنّ القيادي الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي تسلّمته سلطات بلاده من قوات المشير الليبي خليفة حفتر مساء الثلاثاء، سيحاكم أمام القضاء العسكري بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إنّ "عشماوي متّهم بقضايا عدّة هي من اختصاص القضاء العسكري".

وكانت قوات المشير حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أعلنت مساء الثلاثاء أنّها سلّمت عشماوي للسلطات المصرية، مشيرة إلى أنّ تسليمه تمّ خلال زيارة قام بها إلى بنغازي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وعشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية، قبل أن يصبح إرهابياً في 2012، اعتقلته قوات حفتر في 8 أكتوبر الفائت في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.

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وقال مكتب حفتر في بيان تلقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، إنّ "المشير حفتر التقى في بنغازي اللواء كامل، وتمّ إثر الاجتماع تسليم الإرهابي هشام عشماوي الذي ترأّس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر".

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وكانت محكمة عسكرية مصرية حكمت غيابياً في 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع "أنصار بيت المقدس" الإرهابية، في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.