كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يعمل على تقليل اعتماد واشنطن على المعادن الصينية النادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البنتاجون تقريرًا للكونجرس حول المعادن الأرضية النادرة في محاولة للحد من الاعتماد على الصين بعد سلسلة من التصريحات من المسؤولين الصينيين التي كانت تعتبر تهديدًا مقنعًا.

وقال العقيد ملازم، مايك أندروز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"رويترز"، يوم أمس الأربعاء: "تواصل الوزارة العمل عن كثب مع الرئيس والكونجرس والقاعدة الصناعية لتخفيف اعتماد الولايات المتحدة على الصين بخصوص المعادن الأرضية النادرة"

وأضاف "أندروز"، أن الوزارة قد قدمت مؤخرًا تقريرًا عن إنتاج المعادن النادرة في قانون الدفاع الثالث إلى الكونجرس، مما يدل على تركيز الوزارة المستمر على تقليل اعتمادها على الصين.

جاءت هذه الخطوة، بعد أن حذرت صحيفة "الشعب"، أكبر صحيفة صينية، الولايات المتحدة صراحة، يوم الأربعاء، من أن الصين ستقطع إمدادات الأرض النادرة، قائلة: "لا تقل أننا لم نحذرك"، وهي عبارة لم تستخدمها سوى مرتين في التاريخ، وكلاهما تضمن حروبًا كاملة: في العام 1962 قبل حرب الحدود بين الصين والهند، وقبل الحرب الصينية الفيتنامية عام 1979.