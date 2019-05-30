كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة أردوغان تشن حملات جديدة لاعتقال مئات العسكريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قوات الأمن التركية، شن عدة عمليات أمنية من أجل اعتقال 101 عسكري، لارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في يوليو 2016، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وهناك من بين المشتبه بهم 52 عسكرياً لا زالوا في الخدمة، أما الباقين فإما تم تسريحهم أو في المعاش.

وأمرت نيابة إسطنبول ومدينة أضنة، في جنوب البلاد، بعمليات الاعتقال، نظراً لوجود صلة تربط المتهمين بتنظيم جماعة رجل الدين المنفي بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل.

ومنذ محاولة الانقلاب، تعرض عشرات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام، وضباط بالجيش والشرطة وموظفون في مؤسسات أخرى، للفصل أو الاعتقال لاتهامهم بأنهم على صلة بشبكة غولن.