كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تجري تدريبات عسكرية للاستعداد للغزو الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الجيش التايواني، اليوم الخميس، تدريبات عسكرية، حيث أطلقت دبابات وجنود تايوانيون النار على القوات الصينية في محاكاة لمناورة ضد الغزو على ساحل الجزيرة.

وأطلقت التدريبات الحية على شاطئ في جنوب تايوان - وهي جزء من مناورة سنوية مستمرة تهدف إلى إظهار قدرات الجيش وعزمه على صد هجوم عبر مضيق تايوان.

Advertisements

تضمنت محاكاة الرد على الهبوط الصيني؛ طائرات هليكوبتر هجومية، وطائرات مقاتلة، وصواريخ أطلقت على أهداف في البحر.

وقالت وزارة الدفاع، إن العملية المشتركة للقوات الجوية والبحرية الجوية قد اختبرت استعداد الجزيرة القتالي في مواجهة التهديد العسكري الصيني.

تدعي الصين أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراضيها، وقد انفصلت تايوان عن الصين وسط حرب أهلية في العام 1949.