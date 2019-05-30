كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأمريكية: رجل يضرم النار في نفسه قرب البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة المكلفة بحماية البيت الأبيض، أن رجلاً حاول إحراق نفسه على مقربة من المقر الرئاسي الأمريكي.

وقالت الشرطة المعروفة باسم "سيكريت سرفيس" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حوالي الساعة 12:20 قام رجل بإحراق نفسه عند نقطة التقاء الشارع 15 مع جادة كونستيتيوشن على مقربة من البيت الأبيض".

والمعروف أن الكثير من الناشطين من مختلف الاتجاهات غالباً ما يتظاهرون قبالة البيت الأبيض، لكن لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى القيام بفعلته، وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم إسعافات عاجلة للرجل.

ويشار إلى أنه في 12 أبريل الماضي، قام رجل بإضرام النار في سترته بينما كان يقف قبالة البيت الأبيض، إلا أنه لم يصب بجروح خطرة وقامت عناصر الشرطة باعتقاله.