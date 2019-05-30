انت الان تتابع تفاصيل خبر نيويورك تايمز: خنق إيران دبلوماسياً واقتصادياً يمكن أن يؤدي للحرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 صباحاً - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن من شأن العقوبات الموسعة والصراع الدبلوماسي مع إيران وانتشار مزيد من القوات الأمريكية في الخليج العربي أن تقود إلى الحرب، مؤكدة أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الزعماء الإيرانيين يمكن أن يقبلوا بتقليص نفوذهم في منطقة الشرق الأوسط والتخلي عن طموحاتهم الأخرى.

وكانت التوترات بين إيران وأمريكا قد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الشكوك الأمريكية بشأن النشاط العسكري الإيراني، حيث قررت الولايات المتحدة تكثيف وجودها العسكري في الخليج العربي.

وأمس الأربعاء، أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الألغام البحرية التي انفجرت بسفن قبالة ميناء الفجيرة الاماراتي، هي على الأغلب إيرانية دون أن يقدم أية أدلة على ذلك.

بالمقابل، قال مسؤولون إيرانيون إن هذا الاتهام "سخيف"، وأعلن علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية في إيران، أن حكومته لن تتفاوض مع الولايات المتحدة.

وقال إنه حتى في المحادثات مع الأوروبيين أو غيرهم، كانت بعض القضايا خارج الحدود: "لن نتفاوض على قدرتنا العسكرية".

بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، وكلاهما من الصقور المناهضين لإيران، دفعوا بقوة وبشكل متزايد لمواجهة سياسة طهران الخارجية منذ العام الماضي، فلقد أثار النفوذ الإيراني المتزايد والمتمثل بدعم الميليشيات العربية والأحزاب السياسية التي تضم حزب الله في لبنان ومتمردي الحوثيين في اليمن ومجموعة من الجماعات الشيعية في العراق، غضب إسرائيل والمملكة العربية السعودية وكلاهما من الحلفاء الأمريكيين الرئيسيين في المنطقة.

يقول النائب روبن غاليغو، وهو ديمقراطي من أريزونا ومارينز سابق خدم في العراق: "يمكن أن نشهد حربًا مع إيران، هذا هو الخطر على ما يفعله بولتون وما تفعله الإدارة الآن".

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وتابع أنه أطلع على معلومات مخابراتية عن إيران، ويمكن القول إن مسؤولي إدارة ترامب كانوا يسمعون لما يريدون سماعه وكل ذلك من أجل دفعنا للحرب.

لقد أدى التركيز الذي لا هوادة فيه على مدى نمو إيران المتزايد إلى خلافات داخل إدارة ترامب؛ حيث قال مسؤولون عسكريون ومخابرات إن تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة يمثلان تهديدات أكبر للولايات المتحدة ومصالحها.

ووصف بعض المحللين اللغة المعادية لإيران التي استخدمها بولتون و بومبيو، بأنها لغة محاربة ومثيرة للقلق وفي الواقع مفارقة.

يؤكد كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس أن الحكومة الإيرانية قد أضعفتها العقوبات بشكل كامل، حتى في الوقت الذي يتهمان فيه طهران بأنها أقوى ممثل سيء في الشرق الأوسط.

يقول علي فايز ، خبير إيراني في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: "لقد خضعت إيران للعقوبات والاحتواء الأمريكي لمدة أربعة عقود، ومع ذلك يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن نفوذ إيران قد نما بشكل خطير خلال نفس الفترة الزمنية، وربما حان الوقت لواشنطن لإعادة التفكير في سياستها تجاه طهران بدلاً من مضاعفة سياسات الماضي الفاشلة ".

ويرى بعض منتقدي سياسة ترامب، أن هناك احتمالات قائمة لاندلاع الحرب مع إيران، فللقد استفزت إدارة ترامب إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادة رض العقوبات القاسية وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون السابقون إنه منذ عام 2011، عندما غادر الجيش الأمريكي العراق، حتى عام 2018، عندما انسحب ترامب الصفقة النووية، لم تكن هناك هجمات موجهة من إيران ضد المصالح الأمريكية، مما أظهر أن الدبلوماسية بقيادة الرئيس باراك أوباما قد نجحت.

وبالمثل، عند إعلان العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تستهدف طهران، شدد المسؤولون الأمريكيون على ضرورة كبح السياسة الخارجية لإيران.