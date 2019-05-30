شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة ألمانية لعقد صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل والان مع التفاصيل

قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية، إن ألمانيا تبذل جهوداً للتوسط بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل أسرى.

ونقلت قناة "i24" الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن "نائب القائد العام لكتائب القسام، مروان عيسى كان في القاهرة أثناء جولة التصعيد الأخيرة في بداية الشهر الجاري في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه رافق رئيس الحركة يحيى السنوار.

وأضافت، أن "عيسى والسنوار بحثا ملفي التهدئة وصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن المسؤولين المصريين بحثوا مع السنوار وعيسى في القاهرة، ملف قضية الأسرى، وأكدت حماس موقفها بضرورة الإفراج عن جميع أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم من قبل إسرائيل.

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وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن دبلوماسيين ألمانيين اثنين زارا غزة أخيراً والدوحة التي تحتضن قادة حماس، وبحثا إمكانية استئناف جهود إطلاق مفاوضات جديدة حول صفقة التبادل، إلا أن حماس تصر على موقفها السابق، ولذلك لم يحدث أي اختراق في ظل رفض إسرائيل شروط حماس.

ولفت إلى أن مروان عيسى سيكون مسؤولاً عن أي وفد يقود المفاوضات حول أي صفقة تبادل أسرى، مبيناً أنه كان إلى جانب قائد القسام السابق أحمد الجعبري، الذي اغتالته إسرائيل في 2012، بعد مفاوضات صفقة شاليط.

يذكر أن حماس تحتجز 4 إسرائيليين منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في 2014، وترفض كشف مصيرهم دون صفقة تبادل وإفراج عن أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.