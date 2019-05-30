شكرا لقرائتكم خبر عن أسير فلسطيني يجري عملية جراحية لشقيقه في سجون الاحتلال والان مع التفاصيل

اضطر الأسير خالد مخامرة للاستعانة بشقيقه الأسير طالب مخامرة في سجن "نفحة" الصحراوي لإزالة بقايا شظايا الرصاص من قدمه في عملية جراحية معقدة أجراها له شقيقه الأسير طالب، وذلك بعد 3 سنوات على إصابته بها، نتيجة مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال في إجرائها.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الأسير طالب مخامرة تمكن من إزالة الشظايا من قدم شقيقه، بمقصي أظافر وشفرة حلاقة ومشبك وملقط وعلبة معقم، على مرحلتين في مايو (أيار) الجاري.

وأضاف، أن حالة الأسير خالد مخامرة ليست الوحيدة وأن عشرات الأسرى ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل، لإيصال الأسير المريض والمصاب إلى مرحلة يصعب فيها علاج المرض والإصابة.