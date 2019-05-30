شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو الشركاء الدوليين لتوفير 151 مليون دولار لدعم اللاجئين والان مع التفاصيل

استضافت الخارجية المصرية الإطلاق المشترك لفصل الحكومة المصرية من خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم استجابة للأزمة السورية 2019-2020 وخطة استجابة مصر للاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، واليمن، الأربعاء.

يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات في مصر. حضر حفل الإطلاق عدد من السفراء الذين يمثلون الدول المانحة وممثلو وكالات الأمم المتحدة المشاركة في خطط الاستجابة وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية في القاهرة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية المصرية ذات الصلة.

ويناشد شركاء المبادرة مجتمع المانحين لتوفير ميزانية قدرها 162.1 مليون دولار أمريكي في عام 2019 و170.1 مليون دولار أمريكي في عام 2020، لدعم اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمع المضيف، بينما تناشد الحكومة المصرية المانحين للحصول على 151.6 مليون دولار أمريكي في عام 2019 في إطار ذات الخطة.

وقد تم إطلاق خطة استجابة مصر للعام الثاني، وتستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن وكذلك أفراد المجتمع المضيف، ويناشد شركاء هذا العام للحصول على 53.7 مليون دولار أمريكي بينما تناشد الحكومة المصرية للحصول على 110.5 مليون دولار أمريكي.