شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان: محاكمة الدواعش الفرنسيين في العراق "عادلة" والان مع التفاصيل

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء، أن الفرنسيين السبعة الذين صدر بحقهم حكم بالاعدام في العراق لانتمائهم إلأى تنظيم داعش، جرت لهم "محاكمة عادلة".

وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية "أود أن أقول لكم، بخلاف ما أسمعه هنا وهناك: المحاكمة عادلة"، في حين يعتبر محامو عائلات الجهاديين عكس ذلك تماماً ويطالبون بمحاكمتهم في فرنسا.

واعتبر لودريان أن حقوق الدفاع كانت مؤمنة تماماً خلال المحاكمات، وشدد على أن المتهمين استفادوا من دعم قنصلية فرنسا في بغداد.

وتابع الوزير الفرنسي "الجلسات مفتوحة ويترأسها قاض يعاونه مستشارون (...) المحامي موجود وفي حال كانت هناك مشكلة ترجمة فالسفارة بنفسها تقدم مترجمين".

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وقال لودريان أيضاً في شرحه لمسار المحاكمات في بغداد "يقوم القاضي بتلاوة التهم لدى افتتاح الجلسة، ويحق للمتهم الكلام ساعة يشاء، كما يحق للمحامي التدخل ساعة يجد ذلك مناسباً".

وأصدرت محكمة في بغداد الأربعاء حكماً بالإعدام على فرنسي سابع خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، في محاكمات تثير جدلاً في فرنسا.

وتابع وزير الخارجية "إنهم إرهابيون"، مضيفاً "إن هؤلاء المواطنين السبعة معروفون تماماً من قبل أجهزتنا لقيامهم بنشاطات إرهابية ضد بلادنا وسيكون هناك غيرهم بالتأكيد".

وأضاف الوزير "لقد قدمت لهم على الدوام مساعدة قنصلية، أكان خلال فترة حبسهم أو خلال محاكمتهم، وكان موظفونا القنصليون موجودين يراقبون حسن سير الاجراءات"، متابعاً "كما أننا نساعدهم لاستئناف الحكم أمام السلطات العراقية".