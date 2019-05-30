مليشيا الحوثي تنشر فرق لإرغام المواطنين دفع الزكاة مقابل تسليمهم الغاز

تواصل مليشيا الحوثي نهب المواطنين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم هذه المرة باسم الزكاة.

وأكد سكان في صنعاء أن الجماعة الحوثية نشرت فرقا للجباية من المواطنين لإرغامهم على دفع زكاة الفطر وزكاة الأموال لمصلحة الهيئة العامة للزكاة التي أنشأتها الجماعة بموجب أوامر من زعيمها الحوثي.

وذكر السكان أن عناصر الجماعة ألزموا عقال الحارات ومسؤولي الأحياء بعدم صرف أنابيب غاز الطهي إلا بعد إبراز سند القبض الذي يفيد دفعهم للزكاة، كما ألزمت ملاك محطات بيع الوقود بعدم تعبئة البنزين إلا بعد إبراز السند.