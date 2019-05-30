شكرا لقرائتكم خبر عن فتح توضح الهدف من جولة وفدها في غزة والان مع التفاصيل

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، تفاصيل زيارة وفد من اللجنة المركزية لحركته لقطاع غزة، والذي يضم عضوي اللجنة إسماعيل جبر وروحي فتوح.

وقال طبيب، في تصريح خاص لـ24، إن "وفد اللجنة المركزية يزور غزة لعقد لقاءات تنظيمية، ولقاء أبناء حركة فتح، والاطلاع على قضايا الحركة الداخلية".

وأوضح طبيب، أن "الوفد سيعقد اجتماعات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في القطاع"، نافياً وجود أي اجتماعات مع قيادات حركة حماس.

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وأضاف طبيب، أن "زيارات اللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري دورية لقطاع غزة ولم تنقطع نهائياً ومستمرة ومتواصلة، وذلك ضمن سياسة الحركة للتواصل مع أبناء شعبنا في القطاع".

وأشار طبيب، إلى أن الزيارة ستستمر لعدة أيام، متابعاً: "لم تتخذ الحركة قرار باستئناف اللقاءات مع حماس، ولدينا قرار بوقف اللقاءات والاتصالات، لحين عودتها لحضن الشرعية الفلسطينية".

يذكر أن وفداً من اللجنة المركزية لحركة فتح يضم إسماعيل جبر، وروحي فتوح وصل لقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون(إيرز) شمال قطاع غزة.