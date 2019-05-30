شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تتحدث على لسان إيران أنها مستعدة للتحاور مع دول الخليج والان مع التفاصيل

في بيان لوزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء الماضي نقلت عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي ظل التصعيد الذي يشهده الخليج، مع ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن والقوى الرئيسة بالإقليم من جهة، وطهران من جهة أخرى، تجد قطر نفسها في موقف متناقض، فبينما تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة، تتمسك بتحالفها مع إيران.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية: ”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، ويستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة“.

وأوضحت الوكالة في تغريدة على حسابها بتويتر: ”أن الطرفين أكدا قلقهما من التصعيدات والمشاكل القائمة في المنطقة، وأهمية الحوار لحلها“.

وفي أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون إيرانيون عن ”استعدادهم للحوار“، لكن تهم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة التي تلاحق طهران، تؤدي إلى توتر مزمن في العلاقات عبر الخليج.