محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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