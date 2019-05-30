جاويش أوغلو: ندعم الحل السلمي بين الهند وباكستان حول كشمير

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ تدعم الوصول إلى حل سلمي بين ​الهند​ و​باكستان​ لقضية ​كشمير​"، مشيراً إلى أن "حلًا سلميًا بين الهند وباكستان لقضية كشمير، يجب أن يكون على أساس قرارات ​الأمم المتحدة​ وحق شعب كشمير في ​تقرير​ المصير".

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