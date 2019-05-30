أ.ف.ب: المشتبه به في قضية اعتداء ليون يعترف بأنه صمم الطرد المفخخ

كشف مصدر لوكالة "​الصحافة​ الفرنسية" أن المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا يوم الجمعة الماضي أنه قام بتصميم الطرد المفخخ، مشيرا الى أن محمد هشام م. وهو جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الإثنين، اعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية ل​مكافحة الإرهاب​ في ضاحية ​باريس​. وتم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الإثنين أيضا.

وقال مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بكشف أن "المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان ال​انفجار​ تعود إلى المشتبه به الرئيسي". وخلال تفتيش منزل العائلة في أولان الضاحية القريبة من ليون "عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون"، لافتا الى أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش "أكد أن عمليات بحث جرت على الانترنت مرتبطة بالجهاد وإنتاج عبوات ناسفة".

وحوالى الساعة 5:30 من الجمعة، قام شاب يضع نظارات شمسية ويعتمر قبعة ويركب ​دراجة هوائية​، بوضع كيس ورقي يحوي براغي وكرات معدنية وبطاريات وكذلك دارة وجهاز للتفجير عن بعد، أمام مخبز في شارع للمشاة.

وأسفر انفجار هذه القنبلة اليدوية الصنع التي كانت تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي ايه تي بي) ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة.