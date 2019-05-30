بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر حالات الخلل في طائرتها "ماكس 737"

أقر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوينغ" الأميركية دينيس مويلنبورغ بوجود أخطاء في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن ​حالات​ الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.

وقال مويلنبورغ في مقابلة مع قناة "CBS" "لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم"، مشيرا الى أن "اتصالاتنا بشأن إشارة الإنذار لم تكن بالمستوى المطلوب". وأضاف معتذرا "فشلنا تماما هنا كان التطبيق خطأ ولم نقم بالتشغيل بشكل سليم".

وهي أول مقابلة تجريها وسيلة إعلام مع رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي تواجه إدارته لأزمة طائرات "737 ماكس" انتقادات، منذ الحادث الذي وقع في العاشر من آذار ل​طائرة​ "737 ماكس 8" إثيوبية وأسفر عن سقوط 157 قتيلا.

وكان هذا الحادث الثاني لطائرة من هذا النوع خلال خمسة أشهر، بعد تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون اير" الذي أودى بحياة 189 شخصا في 29 تشرين الأول.