عبدالرزاق: نحن مع المقاومة وخياراتها التي تصب في مصلحة لبنان

أكد منسق اللقاء الاسلامي الوطني الشيخ ماهر عبدالرزاق أن "​سلاح المقاومة​ هو سلاح شرعي ووطني وعربي وإسلامي وهو سلاح مشرّف نفتخر به فهو ضرورة وطنية وحاجة إسلامية وعربية"، معتبرا ان " سلاح المقاومة في ​لبنان​ و​فلسطين​ هو اليوم بمثابة خط الدفاع الاول عن الامة العربية والإسلامية وهو قوة الامة وعزتها"، مشددا على اننا "مع المقاومة وخياراتها التي تصب في مصلحة لبنان وكل من العالمين العربي والإسلامي ونحن في لبنان نفتخر أننا من بلد المقاومة وشهدائها وقادتها ونؤكد أن لبنان هذا لا قيمة له ولا وزن له بدون المقاومة".

وفي كلمة له خلال الافطار السنوي الذي يقيمه اللقاء دعا عبدالرزاق "الجميع في لبنان و​العالم العربي​ والإسلامي إلى أن يكونوا إلى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين و​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ ولأن المقاومة هي قوة الامة وعزها ومصدر إنتصاراتها و أمنها وإستقرارها وندعو الجميع في لبنان إلى أن يعو خطورة المؤامرة على بلدهم والمنطقة وإنتصارنا هو في وحدتنا وحماية مقاومتنا وجيشنا ولأننا بوحدتنا ومقاومتنا وجيشنا نحمي أمتنا ووطننا ونحرر أرضنا".

وفِي موضوع ​الموازنة​ سأل النواب في عكار:"لماذا لا يوجد أي مشاريع فيها لعكار ماذا كُنتُم تفعلون عليكم ان تصارحوا أهلنا في عكار بأنكم فشلتم وان كُنتُم صادقين ضعوا استقالتكم عند اهلنا في عكار فأنتم فشلتم في رفع الظلم عنهم ".