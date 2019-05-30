الشرق الاوسط: الحريري سيُدين في قمتي مكة الهجومين ضد ساحل الفجيرة وشركة ارامكو بالسعودية

أفاد مصدر مطلع لـ"الشرق الاوسط" بأن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ سيلقي كلمة لبنان أمام كل من ​القمة العربية​ اليوم (الخميس)، والأخرى الإسلامية غداً (الجمعة)، يدين في كل منهما الهجمات التي تعرضت لها 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية الإماراتية قبالة ساحل الفجيرة ومحطتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في ​السعودية​.

وسيركز الحريري على موقف لبنان الرسمي من إدانة الأعمال الإرهابية التي سبق أيضاً أن طالت ​بيروت​ ومناطق عدة وتمكن لبنان من التغلب عليها. وسيتناول في كلتا المداخلتين الأوضاع المستجدة في البلاد واقتراب تنفيذ حركة إصلاحية في ​البنى التحتية​ وفقاً لمندرجات مؤتمر "سيدر" والتركيز على أزمة ​النازحين السوريين​ وتداعياتها السلبية في شتى الميادين لا سيما العبء الاقتصادي والمطالبة بدعم لبنان لإعادة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

كما سيبلغ المؤتمرين موقف لبنان من مكافحة الإرهاب وإدانة الهجمات على 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية الإماراتية وتحديداً في الفجيرة. وسيتطرق إلى موضوع المفاوضات الواعدة لترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل والاستعدادات الجارية للتنقيب عن الغاز والنفط. وسيتحدث عن الاستقرار والأمن السائدين مما يعزز فرص التوظيف والاستثمار واستقبال السياح.