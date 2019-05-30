لفت العميد المتقاعد فؤاد أشقر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​التيار الوطني الحر​"خرج من رحم ​المؤسسة العسكرية​، كلام سمعناه عدة مرات من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ولكن التصرف بوضع ​الموازنة​ أظهر ان الفعل غير الكلام وهذا التصرف يذكرنا بالولد العاق الذي يرضع من صدر والدته وعندما ينتهي يقوم بعض الصدر الذي غذّاه وانتم لم تخسروا عطف العسكريين وعائلاتهم فقط بل خسرتم تأييد الشعب حتى المنتمين الى التيار والمواطنون سيختارون ​الجيش​ الذي هو الحزب الأكبر في ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر فؤاد أشقر: تصرفات الوطني الحر تدل على عكس كلامه حيال المؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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