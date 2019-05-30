كنعان: سنعتمد التشدد والمهنية في مقاربة الموازنة حتى تخرج مستوفية للشروط

أوضح رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "الموازنة ستوضع على الـ"grill"، وسنعتمد التشدد والمهنية في مقاربتها، حتى تخرج من عندنا الى الهيئة العامة مستوفية للشروط والأصول اللازمة، خصوصاً في هذه المرحلة التي لم تعد تتحمل التغاضي عن أيِّ نزف مالي غير مبرَّر او التقاعس عن إجراء الإصلاحات البنيوية الضرورية، علماً انّ عملنا سيكون موضع اهتمام ومتابعة ليس فقط على المستوى الداخلي، بل على المستوى الخارجي أيضاً خصوصاً لدى ​البنك الدولي​ و​الاتحاد الأوروبي​، ما يستوجب منا إظهار اكبر مقدار ممكن من الصدقيّة والجدّية".

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