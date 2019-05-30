أساتذة الطب يدخلون على خط الأزمة: إجراء الامتحانات غير ممكن

وسط تفاقم أزمة مقاطعة طلبة الطب للدراسة منذ شهر مارس، واستعدادهم لمقاطعة الامتحانات التي لا زالت وزارة التربية الوطنية تتشبث بإجرائها، أطلق أساتذة كلية الطب والصيدلة، مجددا، أمس الأربعاء، حلا جديدا لفك الأزمة.

وعقد أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، جمعا عاما استثنائيا، لمناقشك مستجدات وتطورات الحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة كلية الطب والصيدلية، وكليتي طب الأسنان.

ويقول الأساتذة إن الطلبة لم يكملوا الدروس النظرية والأشغال التطبيقية، ليخلصوا إلى أن إجراء الامتحانات في يوم 10 يوليوز، كما كان مقررا، غير عملي.

ووجه الأساتذة نداء لتأجيل الامتحانات المقررة إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية، داعين الجميع لإنقاذ السنة الجامعية.