اعتقال شابين من دير حنا على خلفية شجار بسخنين   

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين في العشرينيات من عمريهما، من قرية دير حنا، بشبهة الضلوع في شجار، أسفر عن إصابة شخصين طعنا بالسكين بمحاذاة بلدية سخنين، الليلة الماضية.
وبحسب الشرطة فإن جراح أحد المصابين خطيرة والآخر طفيفة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا. ولم تعرف خلفية الشجار لغاية الآن.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.
وتسود البلدات العربية آفة العنف والجريمة، وتتهم القيادات العربية الشرطة بالتواطؤ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.
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