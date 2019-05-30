لبنان يحجب تطبيقًا للمواعدة بين المثليين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حجبت وزارة الاتصالات في لبنان تطبيقًا شهيرًا للمواعدة، باسم "غرايندر"، والذي عادة ما يستخدمه الرجال المثليون والنساء المثليات ومتحولو الجنس، وادعت الوزارة أنه يسهل اللقاءات بين المثليين أو المنجذبين للجنسين.

ومن جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الأربعاء، القرار بأنه "خطوة رجعية إلى حد كبير وضربة" لمجتمع المثليين في لبنان.

ويحاول نشطاء حقوقيون وجماعات قانونية على مدى أعوام للتصدي لقانون، وضع منذ عقود في لبنان، ويعاقب العلاقات الجنسية التي أسماها "المنافية للطبيعة"، وممكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة عام.

واطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على قرار الوزارة الذي حصلت على نسخة منه، والذي صدر يوم الجمعة الفائت.

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وكتبت المؤسسة العربية للحريات والمساواة حول هذا الموضوع مستفهمة: "هل يضمن الدستور اللبناني الحريات لفئات معينة من المجتمع فقط؟! حجب تطبيق غرايندر يؤكد أن الحريات في لبنان تسير نحو سلة المهملات".

وطلبت الوزارة من الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، بحجب التطبيق والموقع المرتبط به، بطلب من المدعي عام، وكان لا يزال الوصول للتطبيق متاحا، من خلال بعض مزودي خدمات الإنترنت، أمس الأربعاء.

وتمت في السابق، محاولات مشابهة لحجب التطبيق.