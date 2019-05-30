مسؤول إيراني يكشف حرص قطر على مواصلة التعاون المتطرف

أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر، أن جميع العقبات التي كانت تواجه التعاون التجاري بين البلدين قد أزيلت، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال عدنان موسى بور إن العقبات التجارية بين البلدين قد أزيلت، مؤكدا عدم وجود مشكلة خاصة في هذا المجال، وفقا للوكالة الإيرانية.

وأكد بور إنه "رغم الضغوط الدولية على قطر لكن الجانبان يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية"، على حد تعبيره.

Advertisements

وقال المسؤول الإيراني إن عملية التصدير بين الدوحة وطهران تشمل كافة المجالات باستثناء النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز.

وأكد بور أن التبادل التجاري في شتى المجالات باستثناء المواد الغذائية والألبسة، واجه عقبات خلال الفترة الماضية لكن تم إزالتها مؤخرا.

وتصدر قطر المواد الغذائية والأدوية إلى إيران، بعد أن أوقفت تصدير النفط بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي على النفط الإيراني.