أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر، أن جميع العقبات التي كانت تواجه التعاون التجاري بين البلدين قد أزيلت، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال عدنان موسى بور إن العقبات التجارية بين البلدين قد أزيلت، مؤكدا عدم وجود مشكلة خاصة في هذا المجال، وفقا للوكالة الإيرانية.
وأكد بور إنه "رغم الضغوط الدولية على قطر لكن الجانبان يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية"، على حد تعبيره.
وقال المسؤول الإيراني إن عملية التصدير بين الدوحة وطهران تشمل كافة المجالات باستثناء النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز.
وأكد بور أن التبادل التجاري في شتى المجالات باستثناء المواد الغذائية والألبسة، واجه عقبات خلال الفترة الماضية لكن تم إزالتها مؤخرا.
وتصدر قطر المواد الغذائية والأدوية إلى إيران، بعد أن أوقفت تصدير النفط بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي على النفط الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني يكشف حرص قطر على مواصلة التعاون المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.