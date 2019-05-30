"مباشر قطر": خوف تميم من إيران وتركيا سيمنعه من الرجوع للإجماع العربي.. فيديو

مع بدء المملكة العربية السعودية، توجيه الدعوات إلى رؤساء وملوك الدول العربية والخليجية من أجل حضور قمم مكة المكرمة التى تستضيفها المملكة، لمناقشة تطورات المشهد فى منطقة الشرق الأوسط، تباكى نظام الحمدين وأبواقه الإعلامية لعدم توجيه الدعوة له.

وتابع تقرير قناة "مباشر قطر"،"المملكة العربية السعودية ومن أجل حسم الجدل واتباعا للبروتوكول المتبع، وجهت يوم الأحد 26 مايو الجارى دعوة رسمية إلى تميم بن حمد، لتضع الأخير فى مكاشفة واضحة ليس أمام أبناء قطر فقط الذين حاول تميم خداعهم بأنه رجل السلام، لكن الرباعى العربى يرفض مساعيه، بل يواجه تميم اليوم اختبارا على المستوى الدولى".

وأكد التقرير على أن تميم بن حمد عليه أن يتخلى عن دعم الإرهاب والموافقة على شروط الرباعى العربى، وأن لا يساند اعداء المنطقة ويعود لنداء العقل، وتابع:"ولكن الوضع الظاهر يقول أن تميم الخائف من ردود الفعل التركية والإيرانية سوف يمنعه على هذه الخطوة"، مشدداً على أن انسلاخ تميم من الإجماع العربى لن يضر إلا الدوحة التى تعانى من أزمات عدة الآن.