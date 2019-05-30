بعد عامين من اختفائه.. ظهور أخطر القيادات الإرهابية في معارك طرابلس

ظهر القيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، عادل الربيعي، الاثنين، في ساحات القتال بالعاصمة طرابلس، وهو يقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي، وذلك بعد عامين من اختفائه، في مؤشر على تزايد أعداد المقاتلين المتصلين بتنظيمات إرهابية في صفوف الميليشيات المسلّحة الموالية للوفاق، وفقا لقطر يلكيس.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المقربة من القيادة العامة للجيش الليبي، صور الإرهابي، الربيعي، قائدا ميدانيا ضمن صفوف ميليشيات "لواء الصمود" التي يقودها المطلوب دوليا صالح بادي، جنوب العاصمة طرابلس، حيث ظهر وهو يحمل على كتفه حزاما من الخراطيش.

ويعد الربيعي من أخطر القيادات الإرهابية في جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، التي شاركت في المعارك ضد قوات الجيش الليبي في بنغازي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم خطف واغتيال استهدفت شباب مدن شرق ليبيا، قبل أن يختفي منذ نهاية الحرب على بنغازي عام 2017، حيث راجت أخبار آنذاك تفيد بمقتله في المعارك.

ومنذ بداية العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، انتفضت قيادات إرهابية وشخصيات مطلوبة محليا ودوليا في العديد من الجرائم، وحشدت قواتها العسكرية، معلنة عودتها إلى ساحات القتال، لمساندة قوات حكومة الوفاق، والوقوف ضد تقدّم قوات الجيش الليبي إلى وسط العاصمة طرابلس، وأعلنوا بأنفسهم في مقاطع فيديو أنهم يقاتلون ضد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وانضمّ إلى المعركة كل من أمير الحرب وذراع الإخوان، بادي، الخاضع لعقوبات أممية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتقويض الاستقرار، وكذلك مهرب البشر ميلاد عبر الرحمن، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، ومعهما الإرهابي المطلوب للقضاء زياد بلعم، القيادي المؤسس في ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة، وكذلك الداعشي الفار عبد السلام شغيب، إضافة إلى عناصر أخرى من سرايا الدفاع عن بنغازي.