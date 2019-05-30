وزارة العدل الجزائريّة فتحت تحقيقاً بعد وفاة ناشط حقوقي خلال سجنه

أعلنت ​وزارة العدل​ الجزائريّة، أنّها أمرت بـ"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار. وتوفي فخار في ​مستشفى​ البليدة بعد أن كان نُقل "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية، وفق ما أفاد محاميه الذي ندّد بـ"تحامل ​القضاء​ ضدّه"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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