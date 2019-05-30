اخبار العالم

المشتبه به في قضية اعتداء ليون يعترف امام القاضي الفرنسي بأنه صمم الطرد المفخخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرق ​فرنسا​، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة، حسبما ذكر مصدر قريب من التحقيق، لوكالة فرانس برس..

وذكر هذا المصدر إن محمد هشام م. وهو جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الإثنين، اعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية ل​مكافحة الإرهاب​ في ضاحية ​باريس​.

وتم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الإثنين أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتبه به في قضية اعتداء ليون يعترف امام القاضي الفرنسي بأنه صمم الطرد المفخخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا