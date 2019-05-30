المشتبه به في قضية اعتداء ليون يعترف امام القاضي الفرنسي بأنه صمم الطرد المفخخ

اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرق ​فرنسا​، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة، حسبما ذكر مصدر قريب من التحقيق، لوكالة فرانس برس..

وذكر هذا المصدر إن محمد هشام م. وهو جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الإثنين، اعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية ل​مكافحة الإرهاب​ في ضاحية ​باريس​.

وتم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الإثنين أيضا.