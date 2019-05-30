وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

اعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في حديث لشبكة تلفزيون "آي.تي.في" أنه يفضل تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 تشرين الأول عن السعي للخروج من دون اتفاق والمخاطرة بإجراء انتخابات عامة، مشيرا الى أن "المخاطرة بإجراء انتخابات عامة في الأشهر الستة القادمة ستكون مدمرة جدا جدا".
يذكر أن هانت أحد المرشحين المحافظين المتنافسين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، كما انضم إلى السباق وزير الصحة مات هانكوك، ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومنيك راب، ورئيسة مجلس العموم السابقة أندريا ليدسوم، وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وزير الدولة للتنمية الدولية روري ستيوارت، ووزيرة العمل والمعاشات السابقة إيستر مكفي.
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