وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

اعلن وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​، في حديث لشبكة تلفزيون "آي.تي.في" أنه يفضل تأجيل موعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ إلى ما بعد 31 تشرين الأول عن السعي للخروج من دون اتفاق والمخاطرة بإجراء ​انتخابات​ عامة، مشيرا الى أن "المخاطرة بإجراء انتخابات عامة في الأشهر الستة القادمة ستكون مدمرة جدا جدا".

يذكر أن هانت أحد المرشحين المحافظين المتنافسين لخلافة رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​، كما انضم إلى السباق وزير الصحة مات هانكوك، ووزير شؤون الانسحاب من ​الاتحاد الأوروبي​ دومنيك راب، ورئيسة مجلس العموم السابقة أندريا ليدسوم، وزير الخارجية السابق ​بوريس جونسون​، وزير الدولة للتنمية الدولية روري ستيوارت، ووزيرة العمل والمعاشات السابقة إيستر مكفي.