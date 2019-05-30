انتهاء اجتماع بين وفدي الحكومة الفنزويلية والمعارضة من دون اتفاق

أعلن مكتب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إن اجتماعا عقد في النرويج للوساطة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا انتهى من دون التوصل إلى اتفاق بعدما رعت النرويج محادثات بهدف حل الأزمة المستمرة بينهما منذ فترة طويلة، مشيرا الى أنه أقر خلال اجتماع أوسلو خارطة طريق لإنهاء رئاسة نيكولاس مادورو وتولي حكومة انتقالية السلطة وإجراء انتخابات حرة من شأنها "إنهاء المأساة التي تعاني منها فنزويلا".
وكانت وزارة الخارجية النرويجية ذكرت أن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا خلال الجولة الثانية من المحادثات "استعدادهما" لحل الأزمة.
ولفتت الوزارة الى أن "الجانبين أبديا استعدادهما للمضي قدما لإيجاد حل دستوري يتم الاتفاق عليه لصالح هذا البلد ويشمل الأمور السياسية والاقتصادية والانتخابية".
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