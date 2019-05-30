سابع فرنسي خلال أربعة أيام يحكم عليه بالإعدام في العراق

أصدرت محكمة في بغداد، حكما بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس .
والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الارهابيين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية كانون الثاني الماضي.
وأكد صقم للقاضي ان "في فرنسا، لم أكن مهتما بأي شيء، لا بفلسطين ولا بالعراق، ولا بالحرب. كنت أفكر فقط كيف أكسب المال". وأقر الارهابي الفرنسي بأنه بايع تنظيم داعش وكان يتقاضى "راتبا شهريا قدره 70 دولارا"، معربا عن ندمه بالقول "أعتذر للدولة العراقية وللضحايا".
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