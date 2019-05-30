عبدالله: سنمارس دورنا النيابي والرقابي في جعل الموازنة أكثر ملائمة للواقع

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي، وفق ​الدستور​، في جعل مشروع ​الموازنة​ الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملائمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي، دون تعطيل أو تأخير، حتى لو وجدنا ضرورة للإضافات"، مشددا على أنه "واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي إشتراكي".

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