نقولا نحاس: لا يوجد في الموازنة بنود إصلاحية بالعمق

رأى عضو لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ أن "قطع الحساب هو أهم شيء لأنه يحدد البنود الملحوظة في الموازنة ونعرف بالنتيجة ماذا نقر. فهل نقر أشياء صعبة أو سهلة أو مستحيلة"، مشيرا الى أن "قطع الحساب بالإضافة الى الشفافية والإلتزام الدستوري، فهو يعطينا قدرة لتقييم الموازنة وقابلية التحقيق من عدمها".

ولفت نحاس في حديث إذاعي الى أن "المشكلة بواقعية الموزانة لأن هناك أمور كثيرة لم تصلنا، فهل ​العجز​ من ضمنه ​الكهرباء​؟ هل المحقق بـ2018 هو بعيد عن الموازنة؟"، مبينا أن "هناك مواضيع معمقة يجب طرحها قبل بدء درس الموازنة".

وأوضح أنه "لدينا نظرة بالموازنة بأنه لا يوجد فيها بنود إصلاحية بالعمق ليس فيها مقاربة جديدة تبني ل​لبنان​ جديد"، لافتا الى أنه "عندما تم تخفيض العجز تم تخفيضه من البند الثاني أي بند الإستثمار وهذا لا يمكن أن يحصل".

وشدد نحاس على أن "المقاربات في الموازنة رقمية وليست إصلاحية"، مضيفا: "هناك أمور كثيرة من الممكن أن تتغير، فهناك أمور منطقية وأمور غير منطقية يجب مراجعتها، وفي ​مجلس النواب​ ستظهر حقيقة القناعات خارج الإصطفافات في ​مجلس الوزراء​".