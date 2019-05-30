رأى عضو لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن "قطع الحساب هو أهم شيء لأنه يحدد البنود الملحوظة في الموازنة ونعرف بالنتيجة ماذا نقر. فهل نقر أشياء صعبة أو سهلة أو مستحيلة"، مشيرا الى أن "قطع الحساب بالإضافة الى الشفافية والإلتزام الدستوري، فهو يعطينا قدرة لتقييم الموازنة وقابلية التحقيق من عدمها".
ولفت نحاس في حديث إذاعي الى أن "المشكلة بواقعية الموزانة لأن هناك أمور كثيرة لم تصلنا، فهل العجز من ضمنه الكهرباء؟ هل المحقق بـ2018 هو بعيد عن الموازنة؟"، مبينا أن "هناك مواضيع معمقة يجب طرحها قبل بدء درس الموازنة".
وأوضح أنه "لدينا نظرة بالموازنة بأنه لا يوجد فيها بنود إصلاحية بالعمق ليس فيها مقاربة جديدة تبني للبنان جديد"، لافتا الى أنه "عندما تم تخفيض العجز تم تخفيضه من البند الثاني أي بند الإستثمار وهذا لا يمكن أن يحصل".
وشدد نحاس على أن "المقاربات في الموازنة رقمية وليست إصلاحية"، مضيفا: "هناك أمور كثيرة من الممكن أن تتغير، فهناك أمور منطقية وأمور غير منطقية يجب مراجعتها، وفي مجلس النواب ستظهر حقيقة القناعات خارج الإصطفافات في مجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا نحاس: لا يوجد في الموازنة بنود إصلاحية بالعمق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.